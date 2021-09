Gopro har nu presenterat sin senaste actionkamera, Gopro Hero 10 Black, rapporterar The Verge.

Kameran kan filma i 5.3k-upplösning i 60 bildrutor per sekund, 4k-upplösning i 120 bildrutor per sekund och 2.7k-upplösning i 240 bildrutor per sekund. Den kommer också med bättre bildstabilisering än Gopro Hero 9 Black.

Det hela möjliggörs av en ny GP2-processor som är Gopro Heroes första nya processor sedan GP1 som släpptes i samband med Gopro Hero 6 Black.

Gopro Hero 10 Black kan också ladda upp inspelad video direkt till molnet samtidigt som batteriet laddas. Något som dock kräver ett Gopro-abonnemang som kostar 499 kronor per år. Det går även att överföra video trådlöst via Gopro-appen eller genom en kabel.

Gopro Hero 10 Black är tillgänglig att köpa via Gopros hemsida för 399,98 dollar, motsvarande cirka 3455 kronor exklusive moms.

