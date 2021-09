Det har gått många månader sedan folk ens kunde drömma om att kunna upptäcka den spännande världen av stora lan-event. Nu har dock Dreamhack öppnat upp biljettförsäljningen till det kommande vinter-lan:et i Jönköping. Dreamhack Winter – Back to the Roots, som eventet heter, kommer att köra igång den sista helgen i november.

Dreamhack gick nyligen ihop med ESL, en av de största e-sportarrangörerna, och detta blir det första Dreamhack sedan företagen gick in under samma koncern. I och med sammanslagningen var spekulerades det i att e-sporten skulle bli en ännu större del under kommande lan. Det var trots allt under Dreamhack Winter 2013 som den första majorturneringen i CS:GO hölls.

Men icke. I stället blir inriktningen aningen åt det andra hållet i år. Lokala turneringar kommer att hållas och även andra e-sporter kommer ha några av sina större turneringar under dessa helger, men några fler större CS:GO-turneringar kommer inte längre hållas. Detta för att hålla isär det som verkligen gör Dreamhack till något unikt från den professionella e-sportscenen.