Valve meddelar nu att de kommer anordna spelfestivalen Steam Next Fest mellan 1-7 oktober direkt på deras egen spelplattform Steam.

Festivalen kommer bjuda på kostnadsfria demos till hundratals kommande pc-spel. Bland annat Airhead från Octato Games, Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy från Ludomotion, Anno: Mutationem från Thinking Stars, Mahokenshi från Game Source Studio, Starship Troopers - Terran Command från The Aristocrats, Life of Delta från Airo Games, The Last Campfire från Hello Games med mera.

Valves spelfestival kallades ursprungligen för Steam Game Festival, men i samband med ett event i juni byte festivalen namn till Steam Next Fest.

