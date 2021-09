Serietidningsförlaget Marvel har en lång historia av lyckade, och några mindre lyckade, filmadaptationer av deras superhjältar. Boomen började i början av 2000-talet, med de populära filmatiseringarna av Spider-man och X-men. Så småningom fick genren ny fart 2008, när Iron Man blev början på Marvels framgångsrika universum av ihophängande superhjältefilmer. Resten är, som det brukar sägas, historia.

Marvels framgångar ledde dock till att de även kunde satsa på att lyfta fram mindre kända karaktärer från den långa och digra listan av licenser. En av dessa var Guardians of the Galaxy, ett team bestående av omaka hjältar från en fjärran galax. Filmerna som kom klassas som några av de allra mest humoristiska i genren, och har i sin tur lett till ökat intresse för dessa mindre kända Marvel-hjältar.

Serietidningsinspirerat

Det bör dock sägas ganska omgående att Square Enix nya Guardians of the Galaxy-spel inte är baserat på filmversionen. Även om det förekommer vissa likheter, och då pratar vi främst om designerna för trädvarelsen Groot och den tvättbjörnsliknande Rocket. Resterande karaktärer, med halvmänniskan och tillika huvudrollsinnehavaren Quill i spetsen, kan däremot kännas främmande för den som inte är bekant med annat än filmerna.

Foto: Square Enix/Marvel

Det räcker dock med bara ett par minuters spelande för att märka av att åtminstone tonen är densamma. Karaktärerna talar med samma skämtsamma jargong som vi är vana vid. Och det talas en hel del, vilket ändå är trevligt när det ändå rör sig om ett enspelarbaserat spel med stor fokus på story. Något som dessvärre inte var fallet med den spirituella föregångaren, alltså Avengers.

Här får vi istället många chanser att förkovra oss i karaktärernas olika bakgrunder och personligheter, exempelvis genom att interagera med olika föremål vi hittar ombord på vårt skepp. För ovanlighetens skull kan vi välja att ha långa dialoger och välja inriktningarna, ungefär som vi annars gör i regelrätta rollspel. Detta innan vi ens lämnat vårt skepp för att ta oss an första uppdraget.

En vidareutveckling av ett beprövat koncept

Guardians of the Galaxy är dock inget rollspel, utan är i princip väldigt likt det actionbetonade Avengers. Vårt gäng delar ut allt från renodlade närstridsattacker till skottkavalkader och svärdhugg, allt i linje med hur karaktärerna porträtteras annars. Vi ges dock enbart kontroll över Quill, en allt-i-allo som kan dela ut knytnävsslag samt skjuta från avstånd. I egenskap av ledare kan han också ge order till andra “väktarna”, vilket resulterar i allehanda underhållande typer av attacker.

Foto: Square Enix/Marvel

Detta hindrar striderna från att bli renodlade “button mashers”. Vi tvingas snarare att tänka till taktiskt, då samtliga karaktärer i teamet har egna specialiteter. Muskelberget Drax är exempelvis bra att bussa mot extra bepansrade antagonister. Att dra upp alla exempel på synergier tar bort det roliga från alla som tänkt att spela det själva. Men vi kan åtminstone garantera att vi har att göra med något mer dynamiskt än i, återigen, Avengers.

Så småningom jobbar vi också upp en särskild specialmätare, som vid aktivering låter Quill samla ihop gänget för en snabb peptalk. Här gäller det att hålla koll på vad våra kamrater uttrycker för stunden, och sedan försöka ge rätt sorts motivation. Att vara en bra ledare har sina belöningar, men huruvida peptalken påverkar annat än själva striderna vet vi inte riktigt ännu. Det betyder däremot inte att hela vår demosession var en ultralinjär upplevelse.

Styr storyn i din egen riktning

Längs uppdraget råkade vi ut för särskilda dialoger som, beroende på svar, triggade igång olika händelser. Ett av de allra mest avgörande visade sig först när vi spelade om demot en andra gång. Då valde vi nämligen ett helt annat alternativ än vid första försöket, och ändrade därmed också själva approachen till uppdraget. Än är det för tidigt att dra några slutsatser om hur pass förekommande dessa val är, och än mindre hur de till slut påverkar berättelsen.

Foto: Square Enix/Marvel

Men återigen, att de finns där bådar gott för omspelningsvärdet. Detsamma gäller samtliga hemligheter vi hittar längs demobanan. För den som väljer att utforska mer utförligt finns allt från alternativa dialoger till hemliga dräkter. Sistnämnda är riktigt uppskattat, särskilt då den funktionen kostar riktiga pengar i Avengers. Men hur kommer det sig egentligen att vi inte kan skriva en förtitt på Guardians of the Galaxy utan att nämna det föregående spelet?

Lovande nystart

Förmodligen för att vi hoppades på stordåd då, ett Avengers i stil med Insomniacs Spider-man. Men det vi fick istället kändes mer som en lightversion av valfritt teambaserat actionspel. De få cinematiska sekvenserna i spelet fungerade enbart som en brygga till den renodlade onlineupplevelsen som väntade. Och därmed blev uppdragen i sig också lidande.

Foto: Square Enix/Marvel

Ett par timmar med Guardians of the Galaxy visar att fokuset nu är den raka motsatsen. Istället för att rida på vågen av live service-spel som råder väljer Square Enix att ta till sig kritiken. Att bygga vidare på de få inslag som fungerade sist. Och att förhoppningsvis ge oss Marvel-fans ett underhållande actionäventyr i klass med filmerna baserade på licensen. Exakt hur väl utvecklarna lyckas denna gång får du reda på i vår kommande recension.

Guardians of the Galaxy lanseras den 26 oktober 2021 (Playstation 4 och 5, Xbox One och Series X/S, pc, Switch).

Fotnot: Vi testade en tidig betaversion genom spelströmning, direkt från Square Enix datorer via appen Parsec.