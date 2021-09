Kommunikationsplattformen Discord har nu börjat testa Youtube-integrering, rapporterar The Verge. Integrationen ska vid det här laget dykt upp på en mindre mängd Discord-servrar under namnet Watch Together.

Funktionen låter Discord-användare synkroniserat titta på Youtube-videos tillsammans. Användare kan skapa gemensamma spellistor med videos genom att söka eller klistra in Youtube-länkar. Det går också att låta andra medlemmar på Discord-servern att hantera spelarkontrollerna. Annonser kan fortfarande förekomma under uppspelningen.

Enligt The Verge är Discords nya integration med Youtube ett svar på att Youtube tidigare i september stängde ner de populära musik-botarna Groovy och Rythm. Watch Together-testet förväntas bli tillgängligt för allt fler användare de kommande veckorna och för samtliga användare vid slutet av oktober.

