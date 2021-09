Nintendo utökar nu sin Nintendo Switch Online-tjänst med en ny expansion som ger användare tillgång till en samling med Nintendo 64 och Sega Mega Drive-spel. Vissa av spelen har också uppgradets med nya onlinelägen.

Samlingen kommer inledningsvis innehålla Nintendo 64-spelen Super Mario 64, Super Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi's Story, Winback, Mario Tennis, Dr. Mario 64 och Sin and Punishment.

Samt Sega Mega Drive-spelen Castlevania Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnick's Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 och Strider.

Fler spel kommer släppas allteftersom.

Vad Nintendo 64 och Sega Mega Drive-expansionen till Nintendo Online kommer kosta är just nu okänt. Den kommer att släppas senare i oktober. Samtidigt kommer Nintendo också börja sälja en särskild Nintendo 64-kontroll och Sega Mega Drive-kontroll som går att använda trådlöst med Nintendo Switch.