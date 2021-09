Netflix fortsätter att utöka sin katalog och under oktober månad bjuds vi på en mängd nya filmer och tv-serier. Bland nyheterna kan nämnas The Guilty, en amerikansk nyversion av den danska thrillern Den skyldige. Filmen har regisserats av Antoine Fuqua och i huvudrollen ser vi Jake Gyllenhaal.

Nya filmer:

Swallow — 1 oktober

The Guilty — 1 oktober

Forever Rich — 1 oktober

Upcoming Summer — 3 oktober

Escape The Undertaker — 5 oktober

There's Someone Inside Your House — 6 oktober

Grudge — 8 oktober

My Brother, My Sister — 8 oktober

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle — 8 oktober

Convergence: Courage in a Crisis — 12 oktober

Hiacynt — 13 oktober

Fever Dream — 13 oktober

One Night in Paris — 14 oktober

A World Without - okänt datum i oktober

The Trip —15 oktober

The Forgotten Battle — 15 oktober

The Four of Us — 15 oktober

In for a Murder (W jak morderstwo) — 19 oktober

Night Teeth — 20 oktober

Stuck Together — 20 oktober

Found — 20 oktober

Hypnotic — 27 oktober

Nobody Sleeps in the Woods Tonight Part 2 — 27 oktober

Little Big Mouth — 22 oktober

The Motive — 28 oktober

Army of Thieves — 29 oktober

Dear Mother — 29 oktober

Nya tv-serier:

Maid (säsong 1) — 1 oktober

Paik's Spirit (säsong 1) — 1 oktober

On My Block (säsong 4) — 4 oktober

The Five Juanas (säsong 1) — 6 oktober

Baking Impossible (säsong 1) — 6 oktober

Love Is Blind: Brazil (säsong 1) — 6 oktober

Bad Sport (säsong 1) — 6 oktober

The Billion Dollar Code (säsong 1) — 7 oktober

Sexy Beasts (säsong 2) — 7 oktober

Pretty Smart (säsong 1) — 8 oktober

Family Business (säsong 3) — 8 oktober

A Tale Dark & Grimm (säsong 3) — 8 oktober

Hometown Cha-Cha-Cha (säsong 1) — 9 oktober

The Movies That Made Us (säsong 3) — 12 oktober

Another Life (säsong 2) — 14 oktober

You (säsong 3) — 15 oktober

My Name (säsong 1) — 15 oktober

Little Things (säsong 4) — 15 oktober

Sex, Love & goop (säsong 1) — 21 oktober

Insiders (säsong 1) — 21 oktober

Life's a Glitch with Julien Bam (säsong 1) — 21 oktober

Locke & Key (säsong 2) — 22 oktober

Inside Job (säsong 1) — 22 oktober

Adventure Beast (säsong 1) — 22 oktober

Roaring Twenties (säsong 1) — 22 oktober

More than Blue: The Series (säsong 1) — 22 oktober

Sex: Unzipped (säsong 1) — 26 oktober

Sintonia (säsong 2) — 27 oktober

Luis Miguel - The Series (säsong 3) — 28 oktober

Dynasty (säsong 4) — 22 oktober

Mythomaniac (säsong 2) — 29 oktober

Colin in Black & White (säsong 1) — 29 oktober

The Time It Takes (säsong 1) — 29 oktober

Call My Agent: Bollywood (säsong 1)

Inspector Koo (säsong 1)

The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea (säsong 1)

An Astrological Guide for Broken Hearts (säsong 1)