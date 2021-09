Facebook låser nu upp bootloadern, programmet som efter BIOS laddar in operativsystemet, för sin nedlagda hårdvara Oculus Go. Detta meddelar Oculus konsult-CTO John Carmack via Twitter.

Carmack skriver att detta kommer göra det möjligt att använda hårdvaran för fler saker och att uppdateringar kommer finnas tillgängliga långt efter att uppdateringsservrarna väl stängts ner. Enligt John Carmack kommer det upplåsta operativsystemet förmodligen göras tillgängligt via Oculus webbsida.

Det hela gäller bara för Oculus Go och inte någon annan Oculus-hårdvara. Oculus Go släpptes 2018 och lades officiellt ner under 2020 när Facebook valde att fokusera om sin vr-satsning på det mer påkostade vr-headsetet Oculus Quest istället.

