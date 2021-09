Amazon har i samband med sitt senaste hårdvaruevent presenterat den Alexa-drivna roboten Astro, rapporterar The Verge.

Roboten är strax över en halv meter hög och väger omkring 10 kg. Genom fem olika moterer kan den röra sig fritt i 360 grader och även över dörrkarmar och mattor. Däremot kan den inte hantera trappor eller vistas utomhus. Den kan inte heller öppna saker som dörrar eller lådor på egen hand. Topphastigheten ligger på en meter per sekund.

En Alexa-skärm dubblar som robotens animerade ansikte. I skärmens kanter finns en rad olika sensorer samt en videokamera på 5 megapixel. Astro har också två högtalare på två tum vardera samt en passiv resonator för bättre bas.

Det finns även en periskopkamera på 12 megapixel som kan höjas upp till 106,8 centimeter och kan användas för videosamtal eller för att se vad som pågår i hemmet.

Roboten har också ett förvaringsutrymme som kan bära 2 kg last. Där finns också en usb-c-port som kan användas för att ladda exempelvis en mobil.

Astro hanterar sin egen batteriladdning och kan koppla in sig själv i sin laddstation. Batteriet laddas fullt på cirka 45 minuter och räcker för att köra omkring i två timmar.

All navigationsutrustning finns inuti själva roboten så inga externa markeringar behövs för att den ska kunna orientera sig. Istället kan den kartlägga ett hem och alla rum i det på egen hand. Användaren kan genom Astro-appen sedan klassificiera olika rum samt ställa in begränsningar. Det går att kalla till sig Astro antingen via appen eller genom röstaktivering.

Amazon säger att all datahantering sker lokalt på enheten och att inget sparas i molnet. Av säkerhetsskäl kan Astro bara kopplas till en mobil i taget.

Tanken är att Astro kan användas för hembevakning, att hjälpa äldre på distans och för allmänt ökad bekvämlighet i vardagen. Amazon konstaterar dock att fler användningsområden kan upptäckas längre fram.

