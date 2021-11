Har du ett abonnemang på C More kan du se fram emot mängder av nya filmer och tv-serier under den kommande månaden.

Bland nyheterna i december kan nämnas den andra säsongen av LasseMajas Detektivbyrå som får premiär den 3 december och Sjölyckans jul som visas från och med den 12 december.

Den 25 december är det dessutom premiär för Beck - ett nytt liv, den senaste filmen i den långlivade serien om polisen Martin Beck.

Vi testar C More: Nu ett hem för såpor och reality-serier

Övriga premiärdatum kan du ta del av här nedanför.

TV-serier:

Julkalender: Drömmarnas jul – 1 december

Moonshine (säsong 1) – 1 december

Cacciatore – The Hunter (säsong 1) – 1 december

The Real Housewives of Orange County (säsong 16) – 2 december

The Real Murders of Orange County (säsong 2) – 6 december

The Lost Symbol (säsong 1) – 6 december

The Real Housewives of Miami (säsong 4) – 7 december

Pretty Hard Cases (säsong 1) – 9 december

A Million Little Things (säsong 4) – 13 december

Hightown (säsong 2) – 14 december

Cobra (säsong 1-2) – 16 december

Lego Masters USA (säsong 2) – 26 december

Dokumentärer:

Billie – 3 december

Lady Boss: The Jackie Collins Story – 3 december

Escobar by Escobar – 3 december

Searchers – 10 december

Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie and Tupac – 10 december

JFK Revisited: Through the Looking Glass – 10 december

Lysande Sickan! 40 år med Jönssonligan – 26 december

Filmer:

No Country for Old Men – 1 december

Brahms: The Boy II – 1 december

Mästerkatten – 1 december

Anastasia: Once Upon a Time – 1 december

Alla fem Jason Bourne-filmer – 1 december

Monsters vs Aliens – 1 december

SvampBob Fyrkant: Filmen – 1 december

SvampBob Fyrkant: Äventyr på torra land – 1 december

De fem legenderna – 1 december

Good Will Hunting – 1 december

The English Patient – 1 december

An Officer and a Gentleman – 1 december

Breakfast at Tiffany’s – 1 december

To Catch a Thief – 1 december

Scrooged spökenas hämnd – 1 december

Apstjärnan – 12 december

Cast Away – 15 december

Forrest Gump – 15 december

No Country for Old Men – 15 december

Saving Private Ryan – 15 december

Richard Jewell – 29 december

Julfilmer: