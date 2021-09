Har du ett abonnemang på C more kan du se fram emot mängder av nya filmer och tv-serier under den kommande månaden.

Bland höjdpunkterna kan nämnas The Invisible Man med Elisabeth Moss i huvudrollen, Berts dagbok och den sjunde säsongen av Solsidan. Samtliga premiärdatum kan du ta del av här nedanför.

Nya filmer:

Dolittle – 1 oktober

The Kindness of Strangers – 1 oktober

Birds of Prey – 1 oktober

Crawl – 6 oktober

Echo in the Canyon – 6 oktober

Creed II – 8 oktober

Western Stars – 13 oktober

Peppermint – 15 oktober

Slumdog Millionaire – 15 oktober

Larry Crowne – 15 oktober

3:10 To Yuma – 15 oktober

Det stora blå (Le Grand Bleu) – 15 oktober

Mother's Day – 15 oktober

Sjätte sinnet – 15 oktober

Det femte elementet – 15 oktober

Léon – 15 oktober

Non-stop – 15 oktober

Nikita – 15 oktober

District 9 – 15 oktober

Dredd (3D) – 15 oktober

Warrior – 15 oktober

Berts dagbok – 22 oktober

The Invisible Man – 22 oktober

Halvdan Viking – 26 oktober

Queen & Slim – 27 oktober

Emma – 27 oktober

Motherless Brooklyn – 29 oktober

Erna i krig – 29 oktober

Nya tv-serier: