Boba Fett var en av de mindre framträdande rollfigurerna i ursprungliga Star Wars-trilogin, men blev en favorit bland fans som spekulerade kring den mystiska prisjägarens förflutna och drivkrafter.

I andra säsongen av The Mandalorian har Boba Fett åter gjort entré i Star Wars-universumet, vilket avslöjar att han på något sätt undkom att långsamt smältas i magen på Sarlaccen.

Och inte nog med det, Disney har avslöjat att prisjägaren även får en helt egen serie. ”The Book of Boba Fett” har premiär på Disney Plus 29 december. Disney har delat en affisch som visar Boba Fett sittandes i en tron. En scen efter eftertexterna i The Mandalorian visar hur Boba Fett och kumpanen Fennec Shand tar över Jabba the Hutts palats på Tatooine.