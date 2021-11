Har du ett abonnemang på HBO Max kan du se fram emot mängder av nya filmer och tv-serier under december månad.

Den stora nyheten den här gången är And Just Like That..., en uppföljare till succéserien Sex and the City med Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon och Kristin Davis i huvudrollerna. Premiärdatumet är satt till den 9 december.

Den 16 december är det premiär för Station Eleven, ett postapolakyptiskt drama i tio avsnitt.

En annan nyhet är att du från och med den 23 december kan se den andra säsongen av den norska scifi-serien Beforeigners.

Gillar du animerade serier kan du spana in Santa Inc från och med den 2 december och om du gillar spanskspråkiga serier kan du se fram emot 40 Means Nothing den 23 december.

Månadens originalfilm är You Keep the Kids, ett drama som har premiär den 20 december.