Har du ett abonnemang på HBO Nordic kan du se fram emot mängder av nya filmer och tv-serier under hösten.

Bland nyheterna kan nämnas The Peacemaker, en så kallad spinoff från filmen The Suicide Squad som fokuserar på karaktären The Peacemaker (John Cena).

En annan efterlängtad nyhet är And Just Like That..., en uppföljare till succéserien Sex and the City med Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon och Kristin Davis i huvudrollerna.

Vidare bjuds vi på nya säsonger av Succession, Love Life, Insecure, Euphoria och Curb Your Enthusiasm, fem serier som lockat en hel del tittare.

I sammanhanget kan påpekas att HBO Nordic kommer ersättas av HBO Max den 26 oktober. Därmed kommer prenumeranterna att erbjudas ett betydligt större utbud än i dagsläget, men exakt vad som gäller för svenskt vidkommande avslöjas först den 5 oktober.