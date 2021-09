Google ska blockerat Sonos från att använda sitt egenutvecklade system Concurrency som gör det möjligt för flera röstassistenter att vara igång samtidigt på företagets smarthögtalare, rapporterar The Washington Post via The Verge.

Med Concurrency kan röstassistenterna aktiveras separat genom att användaren säger deras namn. Annars är det bara möjligt att ha en röstassistent aktiverad i taget. Vissa företag, som Amazon som har röstassistenten Alexa, säger att de håller med om att röstassistenter borde kunna köras samtidigt på produkter.

Enligt Sonos står Google dock i vägen för detta eftersom företagets distributionsavtal kräver att bara Google Assistent får vara den enda aktiva AI:n för generella ändamål.

I ett uttlande säger Google att de jobbar med att göra ekosystemet för smartprodukter mer öppet och att de samarbetar med en rad teknikföretag för att ta fram gemensamma standarder. Uttalandet nekar dock inte till vad Sonos säger om Googles distributionsavtal.

Läs också: Ikea och Sonos gör ny variant av lamphögtalaren Symfonisk