Under torsdagen släppte Konami sitt fotbollsspel eFootball 2022 till pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One och Xbox Series X/S.

Spelet är en uppföljare till PES-serien som under många år var Konamis stora utmanare till Fifa-serien. Den nya varianten är kostnadsfri att spela med möjligheten att köpa så kallade "loot boxes" med slumpmässigt innehåll.

Mottagandet av eFootball 2022 har än så länge varit allt annat än positiv. I skrivande stund har eFootball ett överväldigande negativt omdömme på Steam, baserat på 11 183 recensioner. Enligt sajten Steam250 har spelet det sämsta betyget någonsin på hela spelplattformen.

Användare klagar bland annat på otaliga glitchar i spelbarheten, ännu fler grafikbuggar och avsaknaden av innehåll. Många beskriver det som ett "mobilspel" medan andra påstår att det till och med är "det sämsta fotbollsspelet någonsin".

En del spelare har tagit till Twitter för att posta bilder och videor på fel de hittat i spelet.

