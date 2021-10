Testad produkt: Philips 58PUS8536

Pris: 8 990 kr på CDON

Philips The One är en serie tv-apparater som lanserades 2019, och som har som mål att ge en kvalitetsupplevelse och mycket för pengarna i 10 000-kronorsklassen, eller lite mer eller mindre beroende på storlek. Den har snabbt blivit en av tillverkarens mest populära modeller. Årets The One-utbud finns i storlekar från 43 till 75 tum. Den finns inte i exakt 55-tumsstorlek vilket är vad vi brukar testa i denna prisklass, så vi spanar därför här in en 58-tumsmodell, vilket ligger närmast det i storlek.

Betyg 5 av 5 Omdöme The One ger kvalitet på det mesta och är en snygg och utstickande tv med en handfull funktioner som vi vore beredda att betala extra för. Allt är inte perfekt – vi är vana vid mer ljud från en Philips-tv och den ojämna ljusstyrkan i hörnen är ett litet minus. Men utöver det är det här väldigt mycket tv för pengarna, och en fynd i sin prisklass. Positivt Ljusstark och dynamisk bild

Bra bildbehandling i prisklassen

Annorlunda, utstickande design

Flera smarta extra funktioner Negativt Allt annat än diskret

Tappar ljusstyrka i yttre hörnen

Bitvis omständlig navigation Test: Bästa 55-tums 4k-tv

Den finns dessutom i lite olika versioner med olika modellnummer, 8506, 8536, 8546 eller 8536 på slutet. Skillnaden på dem sitter inte i tekniken, utan i designen. Den finns med silvrig fot och ram eller i svart metall. Det finns också två olika fjärrkontroller, en mer traditionell och lite mer slimmad, eller en lite tjockare, som har ett fullt qwerty-tangentbord på baksidan.

Ett par av kombinationerna säljs i svenska butiker för 9 990 kronor och ett par andra för 10 990 kronor. Men det är helt slumpmässigt vilken som är vilken. The One med den funktionsrika fjärren går att få för under 10 000, så om du känner dig köpsugen, ha det i åtanke. Det här är priser satta av de butiker som råkar ha just en viss variant i sortimentet, så det kan komma att variera.

Oavsett vilken så är det här allt annat än en diskret tv. Den har en bred metallram med en extra list nedtill och ett tjockt chassi i matt, gråsvart plast baktill. Vikten på drygt 20 kilo gör att du kan behöva tänka efter och planera lite extra vid väggupphängning.

Roterbar tv hör inte till vanligheterna.

Ljusspel på väggen

Vi rekommenderar dock uppställning på en tv-bänk, av två anledningar. Dels för dess både snygga och smarta fot som gör den vridbar i sidled, något som inte direkt är vanligt med tv-apparater, dels för Philips Ambilight-funktionen, som blir snyggast med ett par decimeter mellan tv:n och väggen bakom.

Ambilight, för den som missat det, är en krans av rgb-dioder på baksidan som lyser upp väggen bakom och som kan matcha tv-bilden. Det går att ställa in så att den till exempel blir oscillatoreffekt till musik. Ambilight ger en kul effekt som förhöjer tv-upplevelsen, men går givetvis att stänga av om du inte är intresserad.

Anslutningar sitter antingen riktade nedåt eller åt sidan i en panel till höger på baksidan. Här hittar vi fyra hdmi-portar, som av Philips beskrivs som hdmi 2.1, men vi är inte säkra på att det gäller alla. Alla har arc-funktion för att kunna koppla in en soundbar via hdmi, men bara en av dem är nya och bättre earc, vilket är en funktion som ingår i hdmi 2.1.

Bildpanelen har 60 Hz bildfrekvens så en del av hdmi 2.1-funktionrerna som 120 Hz 4k får du inte, men väl stöd för variabel bildfrekvens och låglatensläge, vilket kan vara värdefullt om du kopplar in en spelkonsol.

Android TV med behändiga instruktioner.

Hög klass på bilden

Skärmpanelen är av va-typ och levererar en snygg och relativt färgrik bild med god kontrast i grunden. Dynamisk dimning anpassar ljusstyrkan till bildinnehållet, vilket gör att kontrastomfånget ökar. Det ska inte förväxlas med lokal dimning med bakbelysta zoner, utan den justerar all ljusstyrka. Det gör att den där siktiga svärtan inte alltid går att få till. Skärmen har stöd för alla viktiga hdr-format och har dessutom tillräcklig ljusstyrka för att leverera en bra upplevelse. Inte som en riktig premium-tv där punktljusstyrkan kan gå upp över 1000 d/m2, men bra för prisklassen.

En sak irriterar dock. I bägge övre hörnen tappar skärmen märkbart i ljusstyrka. Det är ett litet minus på en annars bra bildpanel. P5-processorn levererar god uppspelning från både 720p och 1080p, i alla fall om man inte tittar för noga på detaljerna. För att vara en tv med som mest 60 Hz bildfrekvens har den också överraskande bra rörelseutjämning. Efter lite experimenterande får vi det att se nästan lika bra ut som på tv-apparater med högfrekvent skärm.

Du får många förinställda bildprofiler att välja mellan, och goda möjligheter att finjustera allt från kontrast och färgbalans till vitpunkt. Standardläget med automatisk ljusstyrka tycker vi är lite dämpad, men annars är allt välbalanserat. Det kan vara en vanesak, eller så är det Ambilight bakom som gör att det känns som att det kan behövas lite extra ljus i bilden.

Ambilight-glöd på väggen bakom är en smaksak. Men det är kul att det finns och verkar inte höja priset.

Godkänt ljud kan bli bättre

De inbyggda högtalarna på 2x10 watt är hyfsat kraftfulla och levererar rent ljud, men vill du ha riktigt tryck kan du behöva en separat soundbar eller en subwoofer. Med funktionen DTS Play Fi är det lätt att synka upp bluetoothhögtalare för att komplettera ljudet.

Med rätt ljudläge går det att få ut mer tryck ur basen. Förinställda profilen för musik låter överraskande bra. Det finns ett ai-läge som automatiskt ska kunna känna igen olika typer av ljud och växla profil åt dig, men det fungerar halvdant.

Smart tv-plattformen är Android TV med en handfull egna appar och funktioner tillagda. Vi uppskattar bland annat en utmärkt visuell skola till flera av tv:ns funktioner. Det Philips saknar som ett par konkurrenter har är snabb väg till grundläggande bild- och ljudinställningar. Det får vi klicka oss in i ett par extra menyer för.

Infällda anslutningar gör att tv:n hålls slimmad om du vill väggmontera den. Men då missar du den coola svängfoten, och Ambilight ser bäst ut med lite avstånd till väggen.

Av någon anledning får vi inte konfigurera tv:n med mobilen, vilket går med alla andra Android-baserade tv-apparater vi testat. Det hade kunnat göra konfiguration av en del saker som wifi och Google-konto smidigare, men det är en sak du bara gör en gång, så med tålamod, och framför allt om din The One har qwerty-tangentbord i fjärren, så är det inget problem.

Specifikationer

Produktnamn: Philips The One 58PUS8536

Testad: September 2021

Tillverkare: TP-vision / Philips

Paneltyp: Mva-lcd

Storlek: 58 tum

Upplösning: 4k uhd, 2160p

Bildfrekvens: 60 Hz

Lokal dimning: Nej

Hdr: Hlg, hdr10, hdr10+, Dolby Vision

Operativsystem: Android TV

Ljud: 2.0, 2x10 Watt

Anslutningar: Hdmi 2.1, 3st hdmi 2.0, 2st usb 2.0, lan, digital audio ut, hörlur

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth

Mått (på bord): 129 x 82 x 25,6 cm

Vikt: 20,2 kg

Energiklass: G

Väggfäste: Vesa 300x200 mm

Rek pris: 10 990 kr

Aktuellt pris, september 2021: 8 990 kr på CDON