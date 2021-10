Snart blir det möjligt att betala via självskanning i Ikeas varuhus. Detta meddelar Ikea själva via ett pressmeddelande.

Kunderna kommer därmed kunna plocka på sig varor medan de går runt i varuhuset och skanna dem allteftersom via Ikea-appen. Därefter kan de checka ut i en separat expresskassa via en QR-kod och betala som vanligt via bank- eller presentkort.

Inledningsvis kommer självskanningen till Ikeas varuhus i Helsingborg och Jönköping. Under hösten och vintern kommer självskanningen sedan dyka upp i landets samtliga varuhus.

Läs också: Då släpps Ikeas och Sonos uppdaterade lamphögtalare