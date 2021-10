"Vår största lansering någonsin". Netflix jublar på Twitter efter att ha meddelat att den nysläppta sydkoreanska överlevnadsthrillern Squid Game setts av 111 miljoner tittare under sin första månad. Det tidigare tv-serierekordet satt kostymdramat Familjen Bridgerton på med 82 miljoner tittare.

Streamingjätten har verkligen inte haft som vana att avslöja sina tittarsiffror. Tvärtom har man varit väldigt hemlighetsfulla kring dessa, men gläntade på locket tidigare i höstas. Då stod det också klart att Extraction är Netflix mest framgångsrika filmsläpp, med Bird Box på andra plats. Bland de mest populära tv-serierna finns The Witcher, Lupin och Stranger Things.

Världens film- och tv-serieexperter försöker just nu luska i hur just Squid Game kan ha blivit en sådan rungande succé. Att så kallade elimineringsspel på liv och död går hem i stugorna vet vi däremot sedan tidigare – titta bara på braksuccéer som Hunger Games eller datorspelet Among Us som blev en sanslös framgång under covid-19-pandemin.