Activision har nu presenterat sitt nya antifusksystem Ricochet som ska förbättra spelmiljön i Call of Duty: Warzone och Vanguard.

Antifusksystemet består av flera nya verktyg på serversidan som dataanalys som kan upptäcka fusk, uppgraderade utredningsprocedurer för att blockera fuskare och uppdateringar för att stärka användarkontons säkerhet. Richochet innehåller också en ny pc-drivrutin på kernel-nivå som ska hjälpa till att identifiera fuskare och stärka säkerheten på servrarna.

Richochets antifusksystem kommer först till Call of Duty: Vanguard och släpps nästa månad till Call of Duty: Warzone. Kernel-drivrutinen kommer istället först till Call of Duty: Warzone och till Call of Duty: Vanguard vid ett senare tillfälle.

