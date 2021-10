Den kommande veckan är zombie-spelet Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse gratis att hämta hem via Epic Games Store.

Spelet släpptes första gången 2005 till Xbox och har med åren skaffat sig något av en kultstatus. Inte minst för att det är ett av få zombie-spel där du faktiskt får spela en zombie och försöka gnaga i dig folks hjärnor.

Tidigare i år gjorde Stubbs the Zombie återkomst när en remaster av spelet släpptes till pc, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One och Xbox Series X/S. Nyversionen innehåller uppdaterade spelkontroller och achievements.

