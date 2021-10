Har du ett abonnemang på C More Bas får du från och med nu tillgång till mer innehåll från TV4, detta utan extra kostnad eftersom det finansieras med hjälp av reklam.

Enligt uppgift är det den första hybridtjänsten på den svenska marknaden, detta då det rör sig om en blandning av det som kallas för AVOD (Advertising video on demand) och SVOD (Subscription video on demand) av personer i tv-branschen.

– Reklamaffären är grunden för att samla Sverige framför TV4:s program med nyheter, underhållning, sport och drama. Genom det här nya samarbetet ökar vi den digitala räckvidden och mängden data vi kan erbjuda Sveriges annonsörer, säger TV4:s vice vd Mathias Berg i ett pressmeddelande.

C More Bas kostar 109 kronor per månad. Vill du se innehållet från TV4 utan reklamavbrott är det C More Standard för 139 kronor per månad som gäller.

Vill du enbart ta del av utbudet från TV4 kan du precis som tidigare använda dig av reklamfinansierade TV4 Play.