Har du ett abonnemang på Paramount Plus kan du se fram emot mängder av nya filmer och tv-serier under hösten.

Till exempel kan du se den nya skräckfilmen Paranormal Activity: Next of Kin från och med den 29 oktober. Vill du komma i rätt stämning för Halloween kan du även se klassiska skräckfilmer som Rosemary’s baby, Scream, The Ring och Scouts Guide to the Zombie Apocalypse.

Vad gäller tv-serier kan du bland annat se fram emot NCIS Hawaii, Guilty Party, Dexter: New Blood och Yellowjackets, samt nya säsonger av FBI Most Wanted och Yellowstone.

Paramount Plus kostar 69 kronor per månad och för den summan får du tillgång till filmer från Paramount Pictures, samt dokumentärer och tv-serier från CBS, MTV, Nickelodeon, VH1, Comedy Central, Showtime och Smithsonian Channel.