Team Spirit har vunnit Dota 2-VM, The International. Ibland är det dock inte den kortaste vägen som blir den mest gynnsamma. För CIS-regionens Team Spirit blev det istället den längsta möjliga sträckan innan de kunde nå toppen. Efter förlust mot Invictus Gaming i övre slutspelssektionens första match skulle det krävas sex raka vinster mot de bästa lagen i världen.

I sin klättring fick Team Spirit bland annat ställas mot de tvåfaldigt regerande mästarna OG, laget som slog ut dem i den första matchen – Invictus – samt det europeiska topplaget Team Secret med svensken "Zai".

På andra sidan av The International-final stod till sist veteranerna i kinesiska PSG.LGD som var klara favoriter. Team Spirit gick dock ut starkt med två raka vinster i denna bäst av fem-final och behövde endast säkra en till vinst. PSG.LGD skulle dock inte göra det enkelt utan plockade istället hem de två kommande, där den sista av dessa var en ren överkörning där det ryska laget endast fick två kills.

