Facebooks vice president för integritet, Guy Rosen, skriver i ett nytt blogginlägg att förekomsten av hatiskt innehåll på plattformen minskat med 50 procent de tre senaste åren.

The Verge rapporterar att inlägget tycks vara i gensvar till en artikel som The Wall Street Journal publicerat där flera Facebook-anställda, som ansvarar för att ta bort hatiskt innehåll på plattformen, säger att de tror företaget givit en medvetet felaktig bild gällande hur stora framsteg deras AI gjort. Artikeln refererar också till flera interna dokument som The Wall Street Journal tagit del av.

I inlägget skriver Guy Rosen att "narrativet" gällande att Facebooks teknologi inte lyckats bekämpa hatiskt innehåll inte stämmer, såväl som att företaget skulle givit en missvisande bild gällande framstegen.

"Vi vill inte se hat på vår plattform, det vill inte heller våra användare eller annonsörer och vi är transparenta gällande vårt arbete med att ta bort det", skriver Guy Rosen och fortsätter.

"Vad dessa dokument demonstrerar är att vårt integritetsarbete är en mångårig resa. Även om vi aldrig kommer bli perfekta så jobbar våra arbetslag kontinuerligt för att utveckla våra system, identifiera problem och bygga lösningar."

Läs också: Tonåringar ska uppmanas ta Instagram-pauser