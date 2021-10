CD Projekt Red har lovat att släppa uppdateringar av Cyberpunkt 2077 och The Witcher 3: Wild Hunt som ska optimera spelen för nionde generationens tv-spelskonsoler – Playstation 5 och Xbox Series X/S.

Så sent som i september hoppades företaget att de skulle kunna släppas innan nyår, men nu meddelar företaget via Twitter att utvecklingen tar för lång tid och att uppdateringarna därför kommer släppas först under 2022.

Nu hoppas utvecklarna att Cyberpunk 2077-uppdateringen ska vara färdig under första kvartalet, det vill säga någon gång innan slutet av mars, och Witcher 3 under andra kvartalet.