Nu har Nvidia gjort det möjligt att använda företagets spelstreamingtjänst Geforce Now via Microsoft Edge, rapporterar The Verge.

Detta innebär bland annat att Xbox-ägare kommer kunna köra pc-spel från Steam direkt på sina konsoler.

Edge på Xbox har också stöd för mus och tangentbord vilket gör det möjligt att även köra spel som inte har stöd för handkontroller.

Nvidias Geforce Now finns i dagsläget tillgängligt både som en gratistjänst, där spelsessionerna begränsas till en timme, och en betaltjänst som kostar 99 kronor i månaden och där sessionernas längd ligger på sex timmar.

