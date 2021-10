Mer om streaming:

Alla Harry Potter-filmer

Efter att länge ha funnits hos konkurrenten C more har nu filmerna om den modiga trollkarlen Harry Potter hamnat hos HBO Max. Följ med Harry, Ron och Hermione när de besegrar basilisker, dementorer, dödsätare och resten av den onda Voldemorts påhitt under sin tid på Hogwarts.

1. Harry Potter och de vises sten

2. Harry Potter och Hemligheternas kammare

3. Harry Potter och fången från Azkaban

4. Harry Potter och den flammande bägaren

5. Harry Potter och Fenixorden

6. Harry Potter och Halvblodsprinsen

7, Harry Potter och dödsrelikerna, del 1

7, Harry Potter och dödsrelikerna, del 2

Fantastic Beasts and where to find them

Zack Snyder’s Justice League (”The Snyder Cut”)

Den omtalade versionen av denna mastodontfilm från DC, där vi får veta ännu mer om karaktärer som Wonderwoman, Aquaman, The Flash och Batman när de måste rädda planeten från ett utomjordiskt hot. När första versionen av Justice League släpptes 2017 tyckte många att filmen inte alls stämde med Snyders ursprungliga vision. Fyra år senare kan vi nu se detta nästan fyra timmar långa alster, som det var tänkt att visas, i något udda 4:3-format. Oavsett om det här är din typ av film eller inte utlovas action med en konstnärlig touch. En viss vetskap om DC-universumet rekommenderas.

Genre: Action

Betyg IMDB: 8,2

Stardust

Tristan försöker uppvakta sin stora kärlek Victoria och får i uppdrag att hämta stjärnan som fallit på andra sidan muren. Vad han inte vet är att på andra sidan muren väntar ett magiskt kungarike där ett antal prinsar och elaka häxor också är på jakt efter samma stjärna, som här tar formen av en ung kvinna. En episk och enligt oss något underskattad film för hela familjen, med skådespelare som Robert De Niro och Michelle Pfeiffer i rollerna.

Genre: Äventyr, fantasy

Betyg: 7,6

This Must be the Place

Sean Penn gör en fantastisk prestation som den före detta rockstjärnan Cheyenne. En dag ger han sig ut fast besluten att avsluta det han far en gång påbörjade: Att hitta en nazistisk krigsbrottsling som gömmer sig i USA. En melankolisk, stillsam och vacker film.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 6,7

Brexit: The uncivil war

Att säga att Brexit dominerar i nyhetsflödet just nu är knappast en underdrift. Var dag tycks det dyka upp någonting nytt för parlamentet att ta ställning till eller en ny konflikt att lösa. Hur hamnade vi här egentligen? I den här spelfilmen ser vi Benedict Cumberbatch i rollen som Dominic Cummings, hjärnan bakom "lämna"-kampanjen i Storbritanniens ödesdigra val där medborgarna fick rösta om de ville stanna i EU eller inte.

Genre: Biografi

Betyg IMDB: 7,0

Nedan listar vi klassiska och kultförklarade titlar som helt enkelt måste ses både en och två gånger.

Alla Indiana Jones-filmer

Fram med cowboyhatten och piskan, det är ags att hänga med karismatiske arkeologen Indiana Jones ut på skattjakt efter några av historiens mest mytomspunna objekt. På HBO Max kan vi nu streama alla filmer, inklusive den nyaste från 2008 med Shia LaBeouf.

Forrest Gump

Klassikern med Tom Hanks i huvudrollen som otroligt älskvärda Forrest Gump med en livshistoria som ingen annan. Om du mot all förmodan inte har sett den här klassiskern är det definitivt dags!

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,8

