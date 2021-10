Googles spelstreamingtjänst Stadia har nu börjat låta spelare testa tjänsten kostnadsfritt i 30 minuter så länge de loggar in med ett Google-konto, rapporterar 9 to 5 Google. För stunden begränsas testet bara till spelet Hello Engineer.

I en kommentar till The Verge säger en Stadia-representant att testet är ett experiment som Google testar de kommande månaderna. Testet kommer att utökas till fler titlar de kommande veckorna. Vilka är än så länge okänt men användare kan komma att se olika utbud.

Spelsessionerna kommer inte heller nödvändigtvis vara låsta till 30-minuter.

Läs också: Samsung avslöjar cloud-gaming-satsning till sina Tizen-tv-apparater