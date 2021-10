Sony har skapat en ett nytt varumärke för utgivningen av forna Playstation-exklusiva spel för Windows-datorer, rapporterar Video Games Chronicle. Det nya märket är ”Playstation PC”, vilket förtydligar Sonys tilltagande satsning på pc-marknaden.

Satsningen började med Horizon Zero Dawn och Death Stranding förra året, och har följts av Days Gone i år. Uncharted 4 och God of War är också på väg, och Sony har meddelat att ”en uppsjö” spel som tidigare bara fanns på Playstation 4 och 5 ska portas till pc.

Sony förvärvade nyligen Nixxes Software, ett företag känt för att ha tagit från pc-versionerna av flera Square Enix-titlar, vars expertis nu ska komma till nytta för fler Windows-portningar.