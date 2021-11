De hetaste prylarna just nu är hörlurar i allmänhet och små, trådlösa sådana i synnerhet. Utbudet och populariteten har formligen exploderat. Även om det finns ett och annat undantag har ljudprestanda, användarvänlighet och batteritid överlag förbättrats. Här har vi valt ut ett gäng bra hörlurar för under 1 000-lappen.

1More Pistonbuds

Mycket bra ljud

Det första vi noterar hos 1More Pistonbuds är de något otydliga laddningsindikatorerna. Indikatorn på dosan har bara en diod och visar bara om laddning pågår (dioden lyser) eller är klar (dioden släcks). Hur mycket batterikraft som återstår visas alltså inte.Vi noterar också att det bara medföljer proppar i tre olika storlekar, vilket är något snålt. De flesta andra tillverkare brukar skicka med fler storlekar och även olika varianter.Men när vi plockar upp hörlurarna och stoppar dem i öronen konstaterar vi nöjt att de sitter riktigt bra. De är lätta (4 gram styck), bekväma och sitter stadigt fast i öronen. Vi lät flera olika personer, med öron i olika storlek och format, testa och samtliga var lika nöjda med passformen.1More Pistonbuds är utrustande med touchkontroller som är lagom känsliga, om än något sega i responsen. Och vi saknar de små ljudsignalerna som indikerar att man tryckt på dem som exempelvis Jays T-Seven är utrustade med.Ett minus är också touchkontrollens begränsade funktionalitet. Det går att starta/stoppa uppspelningen, ta emot/avsluta samtal och starta röststyrning, men inte mer. Med andra ord inga funktioner som att höja/sänka ljudet, byta låt eller hoppa framåt/bakåt i låtlistan.Någon brusreducering finns inte, däremot har 1More Pistonbuds en egen app. Denna är dock väldigt begränsad, dåligt översatt och fyller ingen egentlig funktion annat än att enkelt kunna uppgradera firmware i lurarna.Glädjande nog är ljudet i 1More Pistonbuds mycket bra, i alla fall om man tar hänsyn till vilken prisklass de tillhör. Ljudet är kraftfullt och fylligt i alla register, med en överraskande bra bas. Visserligen inte lika rent och krispigt som hos dyrare lurar, men bättre än hos exempelvis Andersson TEW-3100.

Lågt pris

Bra ljud

Bra mikrofoner

Begränsade touchkontroller

Få medföljande ”pluppar”

Otydlig batteriindikator på dosan

Dålig batteritid

Ingen brusreducering

Specifikationer

Jays F-Five: True wireless

Mycket bra ljud

Mars 20211More Pistonbuds.8,4 gram35 gram7,6 x 2,6 x 3,7 centimeter20 timmar3,5 timmarUpp till 10 meterPrismässigt ligger Jays F-Five True Wireless med sitt cirkapris på 800 kronor ungefär i mittskiktet. Inte lika billiga som nyligen testade Andersson TEW-3100, men å andra sidan inte heller lika dyra som exempelvis Sudio Ett Till skillnad mot Andersson TEW-3100 och Sudio Ett sitter dock inte Jays F-Five True Wireless lika bekvämt och fast i öronen, trots att de viktmässigt är i princip likvärdiga konkurrenterna. Det är inte så att de lätt ramlar ur, men där finns hela tiden en känsla av att de är på väg att göra det.Det ska dock sägas att när det gäller passformen är det något väldigt individuellt och ett par hörlurar som upplevs som obekväma av en person kan kännas helt perfekta för en annan. Individuellt är också vad man tycker om de touchkontroller som Jays F-Five True Wireless är utrustade med. Vi tycker generellt sett att de är för oprecisa och att det är alltför lätt att komma åt dem av misstag när man exempelvis stoppar i eller tar ur hörsnäckorna ur öronen.Funktionsmässigt gör i alla fall touchkontrollerna på Jays F-Five True Wireless vad du kan förvänta dig. Du kan starta/pausa, hoppa fram eller tillbaka ett spår, ta emot/avsluta telefonsamtal och starta röstassistenten. Det går också att höja/sänka volymen, vilket är ett plus. Däremot saknas både brusreducering och en dedikerad app till mobilen.Glädjande nog imponerar Jays F-Five True Wireless rejält där det är som viktigast för ett par hörlurar, nämligen ljudmässigt. Ljudet är kraftfullt, rent och fylligt i alla register, med en överraskande bra bas. Bättre än hos många andra true wireless-lurar vi har testat.Extra glädjande är att detta inte bara gäller när man lyssnar på musik, poddar, ljudböcker eller liknande, utan även vid telefonsamtal. Mikrofonen i Jays F-Five True Wireless är riktigt bra och vi upplever inga som helst störningar under telefonsamtalen under vårt testande.Däremot är batteritiden inte lika imponerande. Totalt (med laddningar i laddningsdosan) får man bara ut 16 timmars musikspelande, med upp till fyra timmars lyssnande per laddning, vilket är lite i lägsta laget.

Mycket bra ljud

Utrustade med volymreglage

Bra mikrofon

Tveksam passform

Ingen app

Ingen brusreducering

Relativt dålig batteritid

Specifikationer

Defunc True Go

Källan till inspiration är uppenbar

Galet högljudd assistent

Jays F-Five True WirelessSeptember 2020Bluetooth 5.0NejNejJaJa (Siri och Google Assistent)Svart9 gram35 gram6,2 x 5,4 x 2,7 centimeter16 timmartimmarUpp till 10 meterDet går knappat att undvika dem numera, var och varannan person du möter har ett par i öronen och det spelar ingen roll var du befinner dig – på bussen, byggarbetsplatsen eller runt Stureplan. På senare tid verkar som om Airpods numera även är standardrekvisita i filmer och tv-serier.Det är i samma andemening föga förvånande att flertalet ”alternativ” dyker upp. Som den här modellen – True Go – från svenska Defunc som vid en hastig anblick utan problem kan förväxlas med Apples storsäljare, åtminstone om du väljer dem i färgen vit (de finns även i svart, blå, grön eller röd). Defunc True Go kostar dessutom endast en tredjedel av vad du får betala för ett par Airpods 2, som med laddningsetui i dagsläget går lös på drygt 1 500 kronor.När vi packar upp dem är första intrycket gott. Kvalitetskänslan är förvånansvärt hög och när de tas ut ur laddningsdosan börjar de direkt kommunicera med varandra för att strax därefter vara anslutningsbara till en smartphone.Snäckorna har en fast monterad silikontipp med en avsmalning riktad inåt örongången samt en liten klack på motsvarande baksida för att bättre hålla hörlurarna på plats. Med andra ord finns det ingen möjlighet att justera passformen med utbytbara proppar som annars är vanligt när det gäller in ear-hörlurar. I vårt fall resulterar detta i en hyfsad passform. De sitter på plats, men vi saknar den där riktiga isoleringen, något som i sammanhanget är viktigt och som i förlängningen även påverkar ljudkvaliteten.På utsidan av vardera snäckan finns en touchkontroll och genom ett eller ett par tryck med fingret styr du uppspelnings- samt handsfreefunktionerna. Du kan aktivera telefonens röststyrning, svara på, avvisa eller avsluta samtal liksom byta spår framåt och bakåt, samt pausa eller återuppta uppspelningen.Det finns även en inbyggd assistent som exempelvis informerar dig om hörlurarna är parkopplade eller vid inkommande samtal. Amplituden på den syntetiska hjälpredan slår alltid i taket, oavsett vilken volymstyrka du valt för avlyssning, räkna med en smärtsam upplevelse emellanåt. Funktionen går, såvida vi förstått, inte heller att inaktivera vilket gör det hela än mer obegripligt.Med tanke på den relativt attraktiva prissättningen presterar True Go annars helt okej, inte mer, ljudmässigt. Vid samtal är akustiken fin, värre är det för personen på andra sidan linjen som istället får en burkig och metallisk upplevelse.

Snygg design

Smidig touchkontroll

Billiga

Saknar volymkontroll

Mediokert ljud

Volymen på den inbyggda assistenten

Tveksam passform

Specifikationer

Huawei Freebuds 3

Hög kvalitetskänsla

Inte utan brister

True GoNovember 2019DefuncTrue WirelessBluetooth 5.03 timmar per laddning, totalt runt 14 timmarja2 x 5 gram, laddningsetui 38 gramIPX4-klassadeDen högglansiga finishen levererar en omedelbar exklusiv känsla när vi tar ur dem ur det minst lika snygga laddningsetuiet med kapacitet att ladda upp hörlurarna fyra gånger.Konstruktionen är öppen, och med det menat att de saknar silikonpluggar som förs in i örongången, och de släta lurarna vilar istället i öronen med de karakteristiska stjälkarna pekandes ner. Med andra ord precis som Apples Airpods generation ett och två. Trots detta är isoleringen mot ljud utifrån relativt bra, och komfortmässigt har vi inget att anmärka på – tvärtom kan Freebuds 3 bäras under en längre tid utan några som helst problem.På laddningsdosans ena sida finns en knapp som ska tryckas in under två sekunder för att aktivera hörlurarna och försätta dem i parningsläget, därefter är det bara att leta upp enheten i din smartphones bluetooth-meny.Den medföljande appen AI Life är en relativt enkel historia som används för eventuella mjukvaru-uppdateringar till headsetet samt vilken funktion som ska aktiveras genom att trycka två gånger med fingret mot vänster respektive höger hörlurs utsida. Funktionellt och användarmässigt är det tyvärr väldigt begränsat då det enbart finns fyra funktioner att välja mellan: uppspelning/paus, nästa spår, aktivera telefonens röststyrningsfunktion samt slå på/av den aktiva brusreduceringen – och du kan bara välja en av dessa till vardera hörluren.Brusreduceringen kan justeras steglöst i appen, men då hörlurarnas inbyggda chipset hela tiden verkar försöka kompensera för vindljud och olika buller ändras nivån oavsett vilken inställning vi väljer. Vi antar (och hoppas på) att detta kommer justeras i kommande mjukvaruuppdatering.Ljudmässigt presterar annars Freebuds 3 över förväntan, framför allt med tanke på hörlurarnas öppna konstruktion. Det är levande och detaljrikt och med en lagom djup och väl avvägd basåtergivning.

Riktigt bra ljud

Snygg design, smidigt format

Potentiellt bra aktiv brusreducering

Begränsat med uppspelningsfunktioner

Brusreduceringens emellanåt märkliga/kompenserande uppträdande

Specifikationer

Huawei Freebuds 4i

Lång speltid

Freebuds 3December 2019HuaweiBluetooth 5.1IPX44 timmar (+ 16 timmar)1 timme9 gram48 gram1 995 kronorPris: 787 kronor hos Amazon Sverige Det är inget snack om att du får mycket för pengarna med Freebuds 4i. Du får välljudande proppar med bra batteritid och enkel hantering. De har även lånat funktioner från de dyrare modellerna, även om de inte gör det lika bra.Har du en Huawei-mobil med EMUI10-gränssnittet är hopkopplingen lika enkel som Apples motsvarighet. När du öppnar etuiet hoppar det upp en notifiering på skärmen och du behöver bara trycka på anslut-knappen. Med Huawei-mobilen får du även bärdetektering, det vill säga att uppspelning pausas när du tar ut propparna och återupptas när du stoppar in dem igen.Med appen AI Life, som även används för Huaweis smarta hem, kan du göra vissa inställningar. Som att välja om propparna ska använda brusreducering, ”uppmärksamhet” eller ej. Uppmärksamhet är alltså medlyssningsläget där du kan höra utrop på till exempel flygplatsen eller liknande utan att behöva ta ur hörlurarna. Här kan du också anpassa vad touchgesterna på hörlurarna ska göra.Hörlurarna ska hålla för 10 timmars musiklyssning vilket vi nära på nådde vid vårt test. Det vill säga mer än väl nog för en dags lyssning. De kan även snabbladdas 10 minuter för ytterligare 4 timmars lyssning. Däremot kan etuiet bara ge drygt en uppladdning av hörlurarna och det är förvånansvärt lite.Det finns inga inställningar i appen för att anpassa brusreduceringen som i Pro-modellen. Och brusreduceringen är ungefär lika halvdan som konkurrenternas i samma prisklass.Ljudet är relativt balanserat och inte påträngande skulpterat, utan fungerar för vardagslyssning i olika genrer. Ska vi vara petiga är diskanten vass och det skulle kunna vara mer tryck i basen så att det blev mer medryckande att lyssna. Tyvärr kan du inte anpassa ljudet med eq i appen. Men på det hela taget dock bra för prisklassen.

Låter bra både för musik och samtal

Enkel hantering

Lång batteritid på hörlurar

Medelmåttig brusreducering

Klent batteri i laddningsetuiet

Inget officiellt vatten- eller dammskydd

Specifikationer

Plantronics Backbeat Pro 5100

Funktionella

Huawei Freebuds 4iApril 2021Huawei10 mmUpp till 10 timmar + 12 timmar med laddningsetuietBluetooth 5.2JaJa, för Android11 gram36,5 gramBackbeat Pro är ett par nätta och snyggt designade hörlurar som levereras tillsammans med ett smidigt och behändigt laddningsetui som utan problem ryms i byxfickan. Dosan har ett inbyggt batteri (440 mAh) med kapacitet att ladda upp hörlurarna två gånger. Fulladdade kan du räkna med drygt sex timmars lyssningstid.Backbeat Pro 5100 har valt en något ovanlig lösning när det gäller de utbytbara propparna, som medföljer i tre olika storlekar. Utbytesenheterna består av en hårdare del av gummi som klickas fast i huvudenheten och en avslutande mjuk del, själva pluggen som förs in i hörselgången. En bra lösning som minimerar risken för att de annars så känsliga silikonpropparna skadas.Passformen är riktigt bra, för att inte säga exemplarisk. Vi springer, hoppar och skakar på huvudet – de sitter som berget. Nu marknadsförs inte Backbeat Pro-serien som några sporthörlurar men i det här fallet, och med tanke på att hörlurarna är IPX4-klassande, fungerar de utan tvekan lika bra i löpspåret eller på gymmet som på bussen på väg till jobbet.På utsidan av vardera öronsnäcka finns en kontrollknapp som är både tryck- och beröringskänslig. Beroende på vilken av hörlurarna som i den tillhörande appen väljs som huvudenhet blir det också enheten som styr uppspelningsfunktionerna. I detta fall väljer vi den högra. Ett tryck för att pausa och återuppta musiken, två för att stega framåt samt tre gånger för att backa, och hålls den intryckt två sekunder aktiveras Google Now alternativt Siri. Samma knapp används även för att svara på eller avsluta samtal.Den beröringskänsliga ytan kan användas antingen för att justera volymen (tryck snabbt med fingret för att höja stegvis, lägg fingret emot och håll kvar för att sänka ljudstyrkan) eller via appen och ”My Tap” anpassa vad en respektive två beröringar ska aktivera för valbara funktioner. Exempelvis kan ett snabbt tryck mot ytan starta en favoritspellista på Spotify medan två aktiverar Google Assistent. Riktigt bra!Hörlurarna har inbyggda sensorer, musiken pausas automatiskt om du tar av dig snäckorna och återupptar densamma när du sätter dem på plats igen. I appen kan du välja om funktionen ska vara aktiv eller inte och även ställa in vad som ska ske om hörlurarna tas ur under ett samtal.Ljudmässigt presterar Backbeat Pro riktigt bra. Basen når djupt och det går att dra på rejält medan diskanten bidrar med närvaro utan otrevliga resonanser.

Snygg design, smidigt format, bra passform

Funktionella kontrollknappar

Bra ljud, om än något platt

Bra ljudkvalitet i båda riktningarna vid telefonsamtal

Priset

Saknar ljudinställningsmöjligheter

Specifikationer

Backbeat Pro 5100November 2019PlantronicsBluetooth 5.0Upp till 6,5 timmar per laddning + 13 timmar (laddningsdosa)20 Hz–20 kHzJa2 x 5,8 gram, laddningsetui 38,6 gramIPX4-klassade