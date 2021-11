Spelutvecklarna Niantic och WB Games meddelar nu att AR-mobilspelet Harry Potter: Wizards Unite kommer att stängas ner 31 januari 2022. Innan dess kommer spelet tas bort från App Store, Google Play och Galaxy Store 6 december 2021.

Samma datum kommer det inte längre gå att köpa saker i spelet. Användare kan inte få pengarna tillbaka för köp de redan gjort såvida det inte krävs av lagen.

Harry Potter: Wizards Unite lanserades i juni 2019 och förhoppningen var att återskapa den enorma succén från Niantics Pokémon Go. Något som inte lyckades.

Enligt Pocket Gamer ska Harry Potter: Wizards Unite i maj 2021 laddats ner totalt 20 miljoner gånger och dragit in 37 miljoner dollar. Detta kan jämföras med mobilspelet Harry Potter: Hogwarts Mystery som släpptes 2018 och nu hunnit dra in 300 miljoner dollar. Förebilden Pokémon Go drog in en miljard dollar bara under 2020.

Läs också: Förgyll hösten med Harry Potter - här streamar du alla filmerna