Under måndagen stängde spelutvecklarna Niantic och WB Games ner Harry Potter: Wizards Unite, ett mobilspel med AR-funktionalitet som funnits tillgänglig på App Store, Google Play och Galaxy Store.

Harry Potter: Wizards Unite lanserades i juni 2019 och förhoppningen var att återskapa den enorma succén från Niantics Pokémon Go, något som inte lyckades.

Enligt Pocket Gamer ska Harry Potter: Wizards Unite i maj 2021 laddats ner totalt 20 miljoner gånger och dragit in 37 miljoner dollar. Detta kan jämföras med mobilspelet Harry Potter: Hogwarts Mystery som släpptes 2018 och hunnit dra in 300 miljoner dollar. Förebilden Pokémon Go drog in en miljard dollar enbart under 2020.

Tyvärr kan användare inte räkna med att få pengarna tillbaka för köp de gjort i spelet.

