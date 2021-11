Mörker, kyla och förmodligen nederbörd i mängder är vad vi har framför oss tills våren behagar anlända. Som tur är kan vi pigga upp vinterns tämligen dystra närvaro med ljus.

300 dioder fler än du har

Hos Amazon hittar vi en 10 meter lång led-strip som innehåller 300 dioder. Den är vattentät (ip65-certifierad), har fjärrkontroll samt kan lysa med en fast färg eller skifta färger. Du kan också klippa led-remsan om du behöver en viss längd på den, som tur är den utrustad med märken där du kan klippa den.

Kostar 180 kronor hos Amazon



Led-strip pimpar tv:n

Om du styr browsern till Kjell & Co kan du köpa deras led-list som faktiskt är avsedd att klä in tv:ns baksida med. Det bästa är att du inte behöver dra fram ström, då den drivs via usb. Det är liksom bara att tejpa upp den på baksidan av tv:n och plugga in den i tv:ns usb-kontakt. Kontrolleras med medföljande fjärrkontroll och har 16 förprogrammerade färger. Kan justeras i ljusstyrka samt blinka och tona mellan olika färger i önskat intervall.

Kostar 300 kronor hos Kjell & Company

Nu är det Jula igen

Jula har en ljuslist som utrustats med 30 rgb-dioder per meter och en fjärrkontroll med 164 olika funktioner. Du kan dimma eller välja olika ljuseffekter, färger och mönster med hjälp av fjärrkontrollen.

Kostar 299 kronor hos Jula



Varmt ljus

Om du inte gillar tivoli-looken med hundratals blinkande, färggranna lampor, då är den här för dig. Den lyser med ett varmt vitt sken. 300 dioder som du kan använda i vardagsrummet, köket eller var det nu kan vara. Justerbar längd, remsan kan enkelt kortas eller delas.

Kostar 119 kronor hos Amazon



Frekvensrik

Diyife är en 2,5 meter led-strip som kan lysa i antingen 20 olika statiska färger eller 22 dynamiska lägen. Du kan enkelt ändra ljusfärg, ljusstyrka och ljusläge. En rf-fjärrkontroll medföljer – fördelen med rf är att den fungerar genom väggar.

Led-strips kan användas i hela huset, testa att sätta den i tv-bänken eller varför inte bakom tv:n, och skapa din egen version av ambilight.

Kostar 119 kronor hos Amazon



Appkontroll

Tasmor led-strip har en fjärrkontroll med fler knappar än samtliga fjärrkontroller i Robertsfors. Led-stripen är tio meter lång, har timer och kan synkroniseras till musik. Perfekt för nyårspartajet således. När du har anslutit via din smartphone och app, öppnas nya möjligheter till färgkombinationer.

Kostar 290 kronor hos Amazon Sverige



Ledberg

Ikeas led-lister förbrukar upp till 85 procent mindre energi och har 20 gånger längre livstid än glödlampor. Och de lyser i olika fasta eller blinkande färger. Perfekta att använda i trånga utrymmen eller som ljusdekorationer inomhus.

Kostar 199 kronor hos Ikea