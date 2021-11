Den som väntar på nått gott.... Ja, ni vet vad man brukar säga. När CIS-regionens topplag Navi ställdes mot franska organisationen G2 i ett slutgiltigt möte för vilka som skulle få bära titeln ‘’världsmästare’’ för första gången på över två år, kan nog publiken enas över att det definitivt var värt väntan.

Innan det var dags för finalfest så äntrade dock flera välkända ansikten scenen framför publikhavet i Avicii Arena. Den svenske legendaren Christopher "Get_Right" Alesund hade plockat ihop ett lag med diverse stora namn spelets olika storhetstider, där de i en uppvisningsmatch ställdes mot Copenhagen Flames, som efter en jämna match åkt ut ur turneringen mot Ninjas in Pyjamas. Det blev definitivt en uppvisningsmatch där både kniv och den kontroversiella revolvern var en stor del av matchen.

Men tillbaka till det allra viktigaste: Finalen i CS: GO-majorn:

Navi har den senare tiden haft en väldigt hög nivå i sitt spelande och för varje match närmare finalen kändes det som att de bara blivit bättre. Fram till finalen hade Navi inte förlorat en enda karta i årets major. I laget spelar Oleksandr "s1mple" Kostyliev som år efter år är med i toppen när HLTV rankar världens bästa spelare. Trots detta hade han fram till igår gått utan en majorvinst.

På andra sidan scenen befinner sig Nikola "NiKo" Kovač som även han varit inräknad bland de bästa spelarna i världen och tillsammans med sitt lag, G2 Esports, har bevisat att de hör hemma på finalscenen. Deras semifinal mot Heroic blev en riktig rysaravslutning då de blev tvingade till övertid, men väl där lyckades vinna fyra raka rundor och säkrade därmed sin plats i finalen.

G2 gjorde ett riktigt djärvt försök i att plocka den första kartan från förhandsfavoriterna, men ett formtoppat Navi kunde hålla den franska organisationen på avstånd för en 16-11 vinst på Ancient.

Efter att Navi lyckades vinna på G2:s kartval var banan inställd på att säkra sin obesegrade väg hela vägen genom sitt egna kartval, Nuke. G2 vägrade dock att göra resan enkel och stack ifrån efter en grym CT-sida, och fortsatte med sin framgång hela vägen till 15-11, med bara en runda från att säkra en tredje karta.

