Biltillverkaren Hyundai har nu presenterat sin nya konceptbil Grandeur Concept EV. En omgjord elbilsversion av Hyundias lyxbil från 1986. Något som först uppmärksammades av Slashgear.

Konceptbilen har samma rektangulära form som orignalet om än med en ny grill, sidospeglar och sidolister. Samt förstås retrohjul och plixade fram- och bakljus.

Inuti bilen hittar vi sedan en vinröd klädsel samt en integrerad digital skärm med ett infotainmentsystem i wide screen. Det finns också en vertikal skärm i mitten som både kontrollerar instrumentbrädans inbyggda soundbar med 18 högtalare och som kan göras om till ett virtuellt piano.

Hyundais Grandeur Concept har fått ett minst sagt varmt mottagande online. Flera bilfantaster har då hyllat den för att vara en elbil som inte ser ut som precis alla andra elbilar.

HYUNDAI KNOCKED THIS OUT OF THE PARK.



i give you the Hyundai Grandeur Heritage EV Concept. and i’m not mincing words, i love everything about it. pic.twitter.com/o85lIjtNda