I samband med sitt marknadsförings-event Disney Plus Day meddelade musens hus att de har hela 14 nya Marvel-tv-serier på väg till streamingtjänsten. De är enligt följande:

Hawkeye som följer pilbågsskytten med samma namn spelad av Jeremy Renner som får premiär 24 november.

Moon Knight som beskrivs som ett världsomspännande actionäventyr med Oscar Isaac i huvudrollen som Moon Knight, en komplicerad vigilante med dissociativ identitetsstörning. Premiär under 2022.

She-Hulk som är en komediserie om advokaten Jennifer Walters som specialiserar sig på juridiska fall med supermänniskor. Skriven av Jessica Gao och med gästspel från bland annat Mark Ruffalo och Tim Roth.

Ms. Marvel som är Marvels första pakistani-amerikanska superhjälte som är en vanlig 16-åring som kämpar med att hitta sin plats i världen när hon en dag får superkrafter. Premiär under sommaren 2022.

Echo som följer Alaqua Cox i rollen som Maya Lopez. En karaktär som kommer presenteras i Hawkeye.

Ironheart där Dominique Thorne spelar Riri Williams, en genial uppfinnare som tar fram den mest avancerade rustningen sedan Iron Man.

Agatha House of Harkness där Katrhyn Hahn återvänder som sin karaktär från Wandavision.

Secret Invasion där Samuel L. Jackson återvänder som Nick Fury och Ben Mendelsohn som skrullen Talos.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special som är en julspecial skriven och regisserad av James Gunn som även ligger bakom filmerna.

X-Men '97 som är en animerad serie som utforskar nya berättelser i den populära tv-serien från 90-talet.

What if...? får en andra säsong som som skildrar nya alternativa verkligheter i Marvel-universumet.

Spider-Man: Freshman Year är en animerad tv-serie som skildrar Peter Parkers första steg till att bli Spider-Man.

I am Groot. En serie kortfilmer som skildrar Baby Groots vardag i rymden.

Marvel Zombies. En animerad serie som skildrar hur en ny generation hjältar kämpar mot ett zombieutbrott.

Läs också: Det här är de mest populära strömningstjänsterna i Sverige