Uppdatering (2022-02-10):

Nu står det klart att den efterlängtade tv-serien Obi-Wan Kenobi kommer få premiär den 25 maj på Disney Plus.

Serien utspelas tio år efter händelserna i Star Wars: Revenge of the Sith där Obi-Wan Kenobi fick se sin vän Anakin Skywalker förvandlas till Darth Vader.

I huvudrollerna som Obi-Wan Kenobi och Darth Vader ser vi återigen Ewan McGregor och Hayden Christensen. I övriga roller ser vi Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell och Benny Safdie.

Sedan tidigare finns det gott om innehåll för Star Wars-älskare att se på Disney Plus, däribland en hel drös filmer samt de populära tv-serierna The Mandalorian och The Book of Boba Fett.

Tidigare (2021-11-14):

I samband med sitt marknadsförings-event Disney Plus Day avslöjade Disney lite mer om sin kommande tv-serie centrerad runt Obi-Wan Kenobi från Star Wars.

Disney visade inte upp någon trailer men konceptbilder tycks bland annat utlova ett nytt möte mellan Obi-Wan Kenobi och Darth Vader.

I serien ser vi återigen Ewan McGregor i rollen som Obi-Wan Kenobi och även Hayden Christensen återvänder som Darth Vader. Tv-serien utspelar sig mellan Star Wars Episode 3 och 4 och kommer ta sitt avstamp i att Obi-Wan försöker hålla Luke Skywalker säker på ökenplaneten Tatooine.

