Från och med den här säsongen har Nent (företaget bakom Viaplay) köpt en hel del sändningsrätter rörande vintersport, något som i sin tur innebär ett förändrat sportutbud på SVT.

Det som kommer att visas på Viaplay är världscupen i alpint, längdskidåkning, backhoppning, nordisk kombination, snowboard, freestyle och freeskiing. Till det kommer redan köpta rättigheter som hastighetsåkning, konståkning och short track.

En del av sändningarna kommer att visas på linjära kanaler som TV6 och TV10 från och med den 20 november, men vill du se rubb och stubb får du teckna det nya abonnemanget Viaplay Medium som kostar 329 kronor per månad. Fram till den 10 januari kan du emellertid ta del av ett kampanjerbjudande som gör att du kommer undan med 129 kronor per månad under de tre första månaderna.

Vill du även kunna se NHL, Premier League, Formula 1 och golf behöver du teckna Viaplay Total som kostar 449 kronor per månad.

Föredrar du Vinterstudion i SVT kan du se världscupen i skidskytte och långloppscupen Ski Classics, men även världscupen i längdskidor från tävlingarna i Davos och Tour de Ski från Lenzerheide, samt nationella tävlingar. Dessutom samtliga alpina tävlingar från Schweiz och Österrike, samt curling-EM.