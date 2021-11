Sedan en uppdatering år 2017 har användare kunnat posta upp till tio bilder i en så kallad karusell, i ett enda inlägg. Fyra år senare är det nu möjligt att radera bara en bild från ett sådant inlägg, utan att radera hela inlägget. Detta berättar Instagrams vd Adam Mosseri i en video som postats på Twitter.

Dessutom finns ett nytt sätt att rapportera problem med appen – skaka på telefonen. Mosseri kallar funktionen för ”rage shake”. Av någon anledning finns denna funktion dock bara i USA.

I dagsläget finns nämnda nyheter enbart för IOS, men ska komma till Android snart.

