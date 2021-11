Amazon Studios ska närma sig ett avtal om att göra en tv-serie av Electronic Arts science fiction-rollspelsserie Mass Effect, rapporterar Deadline.

"Ni kommer se oss fortsätta investera i alla möjliga fantasygenrerar, vi har ett genrefokuserat team på plats i Studios som arbetar outtröttat med våra kreativa partners med de kategorierna, så ni kan se fram åt mer, säger Amazon Studios-chefen Jennifer Salke till Deadline.

Amazon Studios har i det senaste satsat tungt på genreserier som The Boys, den kommande The Lord of the Rings-tv-serien och The Wheel of Time som släpptes nyligen och ska vara en av Prime Videos topp 5 största premiärer någonsin.

Läs också: Det här kommer till Disney Plus i november