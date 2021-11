Battle.net, Blizzards onlineportal för spel som Overwatch, Diablo 3 och Hearthstone, låg under natten nere för många användare och företaget bekräftade snart att det handlar om en överbelastningsattack. Attacken varade till strax efter klockan ett på morgonen svensk tid, och kan alltså ha drabbat en och annan nattsuddare i Sverige.

Enligt The Verge verkar problemet inte ha varit speciellt utbrett då rapporter på webbplatsen Downdetector huvudsakligen gällde själva Battle.net och inte enskilda spel. Dessutom svämmade Twitter inte över av rapporter, vilket annars är vanligt vid storskaliga avbrott i populära spel.

En del användare som lyckades logga in under den pågående attacken fick sitta långa stunder i kö i väntan på att släppas in i ett av spelen.