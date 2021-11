Fortnite har nu meddelat att Chapter 2 av spelet kommer avslutas 4 december.

Det hela kommer ske med eventet The End som kommer starta 22:00 samma dag och där antagonisten The Cube Queen kommer ge sig på Fortnite-ön. Grupper på upp till 16-spelare kommer kunna delta i The End tillsammans.

Fortnite Chapter 2 startade oktober 2019 efter att Chapter 1 slutade med att den tidigare Fortnite-ön slukades av ett svart hål. Fortnite var därefter offline i flera dagar innan den nya ön dök upp.

Läs också: Battlefield 2042 sågas av spelarna - flera stora uppdateringar på väg