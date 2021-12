Testad produkt: Philips 65OLED936

Pris: Kostar 41 990 kronor hos Elon

Förra höstens Philips OLED935 var en av 2020 års allra bästa tv-apparater med ljustark oled, klart förbättrad bildförbättring och färgkontroll än tidigare, och inte minst fantastiskt ljud. Med årets uppföljare OLED936 bygger tillverkaren vidare på det. Toppmodellerna från Philips går under namnet OLED+ vilket inte är någon ny oled-teknik, utan tillverkarens varumärke som indikerar ett helhetspaket med bästa tekniken bakom panelen samt extra bra ljud.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Med nästan felfri uppskalning och bildhantering, ny ljusstark oled-panel, högklassiga högtalare och Android TV som plattform finns det inte mycket OLED936 inte kan göra. Det här är en av årets allra bästa tv, och hade kunnat ta täten bland premium-modeller med smartare navigering och snäppet vassare gaming-egenskaper. Positivt Ljusstark och färgstark

Utmärkt uppskalning och bildhantering

För det mesta bra automatik

Kraftfullt och högklassigt ljud Negativt Omständligt att göra inställningar

Bara två hdmi 2.1

Inte snabbast för spel Test av bästa 4k-tv

Designen är i stort densamma från förra årets modell, en minimalistisk oled-panel med tunn mattgrå metallram runt, ett relativt brett bakstycke i mattsvart plast med sluttande kanter och en krans dioder för Philips signaturfunktion Ambilight, och en fristående ljudenhet som antingen blir en del av foten eller hänger under tv:n.

Monteringssats för bägge alternativen medföljer, och förutom det extra steget är det en enkel och okomplicerad konstruktion att sätta ihop. Slutresultatet är en både avskalad och slående kombination med tv och elegant soundbar färdiguppdukade på tv-bänken. Högtalardelen med sluttande framsida och en centralt placerad tweeter ger den ett distinkt utseende.

Tv:n kommer med en lika snyggt utformad fjärrkontroll, med gråsilvrigt yttre och bakbelysta knappar. Den är i själva verket i plast och lite av lyxintrycket försvinner när vi greppar och använder den, men den gör ett bra jobb med att pryda soffbordet.

Ny panel för 55 och 65 tum

OLED936 kommer i tre storlekar, 48, 55 och 65 tum, med rekommenderade priser på 27 990, 32 990 och 41 990 kronor. Men vi ställer 48-tummaren åt sidan här, eftersom den inte är byggd på samma nya och extra ljusoptimerande panel från LG, den som LG själva kallar Evo i sina egna oled-tv. Philips använder inte det namnet, men fördelen är densamma: högre ljusstyrka både för punkter och hela skärmytan, som kan ge intensivare hdr-upplevelse och bättre visning i ljusa miljöer.

Ambilight kan sätta stämningen, men kan också bli lite mycket ibland.

Skillnaden med den nya panelen är inte lika stor för Philips som den var för de andra nya topp-tv vi testat med den panelen i, från Sony och LG själva. Föregångaren OLED935 var redan de mest ljusstarka oled-modellerna, tillsammans med Panasonics topp-tv. Men även för OLED936 innebär det ett lyft på upp emot 20 procent. Det ska inte förringas. OLED936 ser faktiskt ut att ha snäppet högre toppljusstyrka än LG:s egna Evo-tv G1.

Femte generationen av bildförbättringsmotorn P5 är en lika viktig uppgradering. Den bygger vidare på den redan riktigt bra bildbehandlingen i föregångaren, med förbättrad ai (fullständigt namn på plattformen är P5 AI Intelligent Dual Picture Engine), finputsning av befintliga rutiner för uppskalning och hdr-optimering, och en handfull nya funktioner för mer automatik i bildinställningarna.

All hdr du behöver

Hdr-stödet är brett, med både hdr10, hdr10+ Adaptive och Dolby Vision på menyn. Det som saknas som en del konkurrenter har är Dolby Vision IQ som optimerar dynamiken utefter ljuset i rummet. Men Philips har en egen proprietär lösning för det, Ambient Intelligence som de säger gör det jobbet lika bra.

För att verkligen avgöra det skulle vi behöva en mer varierad belysning än vad vi kunde få till i rummet där vi installerat tv:n. Vi upplever i alla fall aldrig att tv:n träffar särskilt fel med ljusstyrkan. Standardläget för sdr är aningen dämpat, men det beror på att det också är strömsnålt eko-läge.

Philips är ivriga att belysa att den har dubbla processorer som jobbar parallellt, med riktigt vad det ger för fördelar är inte särskilt specifikt. Slutresultatet är i alla fall riktigt bra. Vi får här en av branschens bästa uppskalningsrutiner med naturlig och detaljrik 4k-upplevelse när vi spelar upp 1080p-video, till synes helt utan synliga artefakter. Likaså levererar Philips en utmärkt hdr-förbättring av sdr-video och är även bra på att jämna ut osnygg färgbandning i 8-bitars-video. Av årets topp-tv tycker vi bara det är Sonys A90J som kan matcha Philips just nu i bildbehandling.

Snygg men enkel fjärrkontroll. Vi saknar qwerty-tangentbordet på baksidan som en del Philips-modellers fjärrkontroller har. Istället får vi diktera med Google Assistent eller Alexa om vi vill göra sökningar.

Philips har fördel mot Sony när det gäller hantering av högkomprimerad video med mpeg-artefakter, som den gör ett mycket bra jobb med att tvätta bort. Men Sony vinner ronden med rörelseutjämning, där ingen i år kan matcha den extrema klarheten i A90J. OLED936 kommer dock ganska nära.

Hemmabio eller cineast-läge

För uppspelning av film i äkta 4k-upplösning kan du komma nära en cineastupplevelse med Filmmaker-läge, men då får du dras med rätt så påtaglig hackighet när all rörelseutjämning slås av. Vi är inte heller helt säkra på dess vitbalans som känns som om den drar för mycket åt varma toner. Det kan givetvis trixas med och kalibreras som du själv vill ha det, men upplevelsen ”ur boxen” är inte hundraprocentig.

Vi föredrar istället Home Cinema-läget, som har kallare vita toner och en försiktigt applicerad rörelseutjämning som fortfarande ger rätta filmkänslan men med mindre vass övergång mellan bildrutorna. Du kan också välja att låta tv:n detektera innehåll automatiskt med ai och välja läge själv. I det fallet kan du dock fortfarande välja om film ska visas i Filmmaker eller Home Cinema-läge. Den träffar för det mesta rätt med detektionen, både för bild- och ljudprofil.

Det kan dock vara en god idé att ibland gå in och byta själv eller justera detaljinställningar. Och på den punkten får Philips ett litet minus. De gör det inte lätt för användaren att snabbt komma åt bildprofiler och andra inställningar. Att växla bild- eller ljudläge kräver flera klick in i inställningsmenyer som borde vara mycket snabbare tillgängliga, och systemet slänger ofta in dig i helskärmsmenyer om du vill göra andra justeringar. Det här är i princip Android TV:s standardupplägg för navigation, vilket de flesta andra tillverkare har gått runt med mer direkta snabbmenyer tillgängliga med ett fjärrkontrollsklick.

Massor av ljus, men framför allt massor av djup med äkta oled-svärta och stort färgomfång.

Bättre för gaming

Vill du göra mer med din tv än att titta på tv och film och även spela spel, kan du glädjas åt att Philips nu anammat hdmi 2.1. I alla fall på två av fyra hdmi-portar. Där får du rätt stöd för hög dataöverföringshastighet, variabel bildfrekvens, låglatensläge och tv:n har även stöd för AMD Freesync Premium och Nvidia G-sync. Så den går utmärkt att koppla till både nya konsolerna och en spel-pc. Svarstiderna är inte så extremsnabba som i till exempel Samsungs och LG:s toppmodeller, men för en gamer utan proffsambitioner gör den bra ifrån sig.

Philips ess i rockärmen, förutom panel och bildhantering som utan tvekan mäter sig med de bästa, är Ambilight-belysningen och ljudsystemet. OLED936 har den unika diodbelysningen på baksidan på fyra sidor, vilken lyser upp väggen bakom i synk med bilden. Om du vill. Det går givetvis att stänga av, och är nu också lättare att kontrollera manuellt, med både ljusstyrka och färgmättnad än förr. Det har gått i tidigare modeller, men precisionen verkar har finputsats.

Går vi vidare till ljudet så är det ett av denna modells verkliga trumfkort. Högtalarenheten signerad Bowers & Wilkins levererar 70 watt högklassigt ljud med renhet och detaljåtergivning i toppklass. Ljudet är fördelat på en central tweeter, två sidoriktade högtalare, två riktade snett uppåt för 3d-känsla med Dolby Atmos, och dubbla basreflektorer. Vill du ha extra tyngd i basen är det lätt att koppla in extra subwoofer, men vi tycker knappast att det behövs.

Bra på det mesta, bäst på musik

Allra bäst tycker vi högtalarna är för musik på vanlig stereo. Med rätt ljudkälla låter det både kraftfullt, distinkt, detaljerat och dyrt. Som en bra soundbar ska, med andra ord. Som högtalare för film och serier ger den definitivt fortfarande kraft och kvalitet, men du får inte riktigt samma surroundkänsla som i Panasonic JZ2000 och den har inte lika intelligent ljudpositionering som till exempel Sony och Samsungs toppmodeller har. Med Dolby Atmos-kodad video kommer den långt, men med enklare ljudkällor är den inte lika effektiv.

Android TV är enkelt att navigera i vardagen, men kan vara krångligt att hitta rätt inställningar i.

Hade någon sagt att en Philips-tv skulle vara uppe och slåss om titeln bästa tv för bara ett par år sedan hade vi fnyst. De levererade bra prisvärde och roliga mervärden i form av Ambilight och bättre ljud än många, men hade ett par steg upp till de mest kvalitativa och jämna tv-apparaterna när det gäller bildkvalitet.

Nu är Philips tveklöst med i topp tre även för bildkvaliteten, och kan vara bästa valet bland premium-tv för många. Det beror lite på vad du är ute efter. Du får inte bästa tv för gaming, den titeln går antingen till LG G1 eller Samsungs prisvärda mini-led QN95A. Och Panasonics topp-oled har fortfarande årets bäst balanserade biobild.

För en allround-tv med goda egenskaper är det knivskarp konkurrens mellan Philips OLED936 och Sony Bravia A90J, där Sony tar täten med en knivsudd bättre bild- och ljudbehandling överlag och ett smidigare gränssnitt. Men lockar Ambilight och du har tålamod med navigeringen så kan det lika gärna tippa över till Philips fördel.

Specifikationer

Produktnamn: Philips OLED+ OLED936

Testad: November 2021

Tillverkare: TP Vision

Paneltyp: Oled

Storlek: 48, 55, 65 tum*

Upplösning: 4k uhd, 2160p

Bildfrekvens: 40-120 Hz

Lokal dimning: Oled

Hdr: Hlg, hdr10, hdr10+, hdr10+ Adaptive, Dolby Vision

Operativsystem: Android TV

Ljud: 3.1.2, 70 Watt

Anslutningar: 2st hdmi 2.1 (arc/earc på en port), 2st hdmi 2.0, usb 3, 2st usb 2, lan, digital audio ut, hörlur, subwoofer

Trådlöst: Wifi 5, bluetooth 5

Mått (på bord), 65 tum: 144,9 cm x 26,4 cm x 93,4 cm

Vikt, 65 tum: 31,6 kg

Energiklass: G

Väggfäste: Vesa 300x300 mm

Övrigt: Ambilight 4 sidor, Freesync Premium, G-sync

Rek pris: 27 990 kr (48 tum*), 32 990 kr (55 tum), 41 990 kr (65 tum)

Aktuellt pris, testad modell (65 tum): 41 990 kronor hos Elon

*Annan oled-panel på 48-tummaren