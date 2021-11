Sonos Sub är en stor och dyr historia för de Sonos-kunder som vill ha lite mer tryck i basen. Den är inne på tredje generationen och kostar inte mycket mindre än stora soundbaren Arc.

Många kunder har efterfrågat en billigare lösning, och nu verkar Sonos vara på väg att hörsamma önskemålen, rapporterar The Verge. En användare på Reddit har nämligen delat en skärmdump från Sonos Iphone-app som refererar till en Sub Mini som är en ”mindre, cylindrisk subwoofer”.

Uppgifterna syns i hjälpskärmen som visas när du redan har en Sub ansluten till Sonos-systemet och försöker lägga till en till. Appen påpekar att stöd för fler än en subwoofer enbart gäller Sub (generation 1, 2 eller 3) men inte Sub Mini – som alltså inte har släppts än.

Det enda sättet att använda en subwoofer från annan tillverkare med ett Sonos-system är via förstärkarna Amp och Connect:Amp.