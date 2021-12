Xbox Larry Hryb skriver via Twitter att Xbox-spelare inom en snar framtid kommer kunna dela spelklipp enklare via en offentlig URL. Adressen kommer kunna hämtas via Xbox mobilapp och kan postas där det passar. Inga inloggningar behöver göras för att se länkens innehåll.

De offentliga länkarna kommer också samlas i en ny kategori för trendande innehåll i Xbox-appen. Där kommer Xbox-användare kunna se, kommentera på eller dela varandras inlägg.

Enligt Larry Hryb håller funktionen just nu på att testas i Xbox-appen och kommer snart rullas ut till samtliga användare.

Läs också: Xbox molnspel blir vassare i Microsoft Edge