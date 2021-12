Spotifyt har nu släppt Wrapped 2021 som sammanfattar ditt år med musikstreamingtjänsten i form av mest lyssnade låtar, artister, podcasts med mera.

I samma veva har Spotify också avslöjat vad samtliga Spotify-lyssnare lyssande mest på under 2021.

Årets störsa artister på plattformen var då Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake och Justin Bieber. Årets mest populära låt var Olivia Rodrigos Drivers license med 1,1 miljarder strömningar följd av Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name) och The Kid LAROI:s STAY (with Justin Bieber).

Årets mest populära podcats var The Joe Rogan Experience, Call Her Daddy, Crime Junkie, TED Talks Daily och The Daily.

Spoitfy Wrapped 2021 är tillgängligt via Spotifys mobilapp.

