Det råder mer eller mindre tumult på Activision Blizzard, detta efter anklagelser om sexuella trakasserier och andra övergrepp inom företaget.

Senaste nytt är att speljätten bestämt sig för att inte delta i årets upplaga av The Game Awards, detta trots att Call of Duty och Call of Duty: Warzone har fått var sin nominering.

Activision Blizzard har tidigare visat upp kommande spel i samband med The Game Awards, men enligt PC Gamer hade man inga sådana planer just i år.

The Game Awards anordnas den 9 december och du hittar alla nominerade spel här.