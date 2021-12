Spotify har valt att ta bort innehåll från kända komiker som Kevin Hart, Tiffany Haddish, John Mulaney och Jim Gaffigan till följd av en royalty-konflikt, rapporterar The Wall Street Journal, via The Verge.

De kända komikerna ska tillsammans med det globala rättighetsadministrationsföretaget Spoken Giants arbeta för att komiker även ska få ersättning för att vara författarna bakom sitt innehåll. Något som de i dagsläget inte får.

Utöver Spotify ska komikerna och Spoken Giants även söka royalties från radio, Pandora, Youtube och satellitradioföretaget Sirius XM.

