Epic Games har nu släppt trailern för Fortnite Chapter 3.

Nästa del i det populära battle royale-spelet bjuder på en ny ö och extremt väder. Bland nya spelfunktioner syns möjligheten att glida på marken, svinga sig i linor och slå upp läger för dig och dina lagkamrater.

Bland de nya karaktärerna syns Spider-Man, Dwayne "The Rock" Johnsons The Foundation och Marcus och Kait från Gears of War.

Säsong 1 av Chapter 3 kommer pågå från 5 december till 19 mars 2022.

